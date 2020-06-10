رد فعل غير مسبوق من زينة بعد فوز أحمد عز على شقيقتها

متابعة بتجــــــــــرد: حرصت الفنانة المصرية زينة رضا على تجاهل قرار محكمة جنح العلمين في قضية مشاجرة شقيقتها مع الفنان أحمد عز بأحد فنادق الساحل الشمالي القاضي ببراءة الأخير وحبس ياسمين رضا 6 أشهر.

ونشرت النجمة المصرية عبر تطبيق “انستغرام” مجموعة من الصور العفوية لها خلال عطلتها الصيفية وتركت تعليقاً قالت فيه: “تبدا حياتك لتتعلم الكلام وتبقى الحياه لتعلمك الصمت”، الامر الذي اعتبره البعض بأنه ردّ غير مباشر على عز بأنها تتسلح بالصمت ولن ترد على القرار الجديد.

كذلك نشرت عبر خاصية الستوريز مقاطع فيديو من داخل سيارتها وهي تغني أغنية “غيب” الجديدة للفنان فضل شاكر.

وكان أشرف عبد العزيز، محامي أحمد عز، أعلن براءة موكله عبر “فيسبوك”، حيث علق كاتباً: “مبروك أحمد عز الإنصاف والبراءة في قضية جنح العلمين الحمد لله”.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال عز في واقعة المشاجرة، واتهم فيها شقيقة زينة بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق. واتهما أيضاً بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضراً اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.