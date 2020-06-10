هل ستتزوّج أصالة نصري للمرّة الثالثة؟ بث مباشر كشف الأسرار

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت الفنانة السوريّة أصالة نصري في بث مباشر مع صديقها باسم تركاوي، وكانت قد أعلنت عنه سابقاً بالقول “تجربة فريدة، فيها شكل من أشكال الإعتراف. رح نبحر سوا بكوامن النفس البشريّة، بلكي بنقدر سوا ننفض عن روحنا غبرة هالمعركة الّلي خلقنا فيها”.
وكشفت أصالة نصري في البث المباشر الكثير من الأسرار، فقالت إنّ تجربة طلاقها من المخرج طارق العريان جعلتها تعرف انها قادرة على نسيان مشاكلها في أوقات عملها فتتحوّل إلى شخص ثان عند الصعود إلى المسرح.
ولكن هل ستتزوّج أصالة للمرة الثالثة بعد طلاقها؟ تجيب الفنانة السورية بنفي رغبتها في الزواج على الإطلاق بعد انفصالها عن طارق العريان، وذلك بعدما اختبرته في طلاقها الأخير.
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