مباراة شطرنج في المحطة الفضائية الدولية وتعادل مع الأرض

متابعة بتجـــــــــــرد: واجه رائدا فضاء روسيان في محطة الفضاء الدولية، بطل شطرنج موجوداً على الأرض خلال مباراة بثت مباشرة وكانت نتيجتها التعادل.

وقد جرت اللعبة بين أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر بواسطة جهاز لوحي بدلاً من رقعة الشطرنج العادية وتواجها في حالة انعدام الجاذبية مع الاستاذ الدولي الكبير في اللعبة سيرغي كارياكين الذي جلس في متحف الفضاء في موسكو.

ونقلت محطة الفضاء الروسية “روسكوسموس” المباراة مباشرة عبر يوتيوب، وقد انتهت على تعادل بعد حوالى 15 دقيقة.

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وعلق أناتولي إيفانيشين وقد جلس إلى جانبه إيفان فاغنر: “كان شرف عظيم لنا ألا نخسر”.

ووصل الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأميركي كريس كاسيدي إلى محطة الفضاء الدولية في التاسع من نيسان/أبريل بعد انطلاقهما من مركز بايكونور الروسي في كازاخستان.