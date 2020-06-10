وزير الخارجية الأمريكي: مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب انتصار كبير على الإرهاب المزيد

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم الحرية الدينية.



وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن "الإمارات حليفتنا، وهي من أكثر الدول مناصرة للحريات الدينية في الشرق الأوسط".

وحول مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه "انتصار كبير على الإرهاب".

وكان عبد الملك دروكبال، قتل، مساء الأربعاء الماضي، من قبل طائرات فرنسية مسيرة عقبها إنزال لقوات فرنسية خاصة محمولة بمروحية، وبدعم من الطيران الحربي لقوة برخان الفرنسية وبمعلومات استخبارية أمريكية، وفق تقرير مفصل عن الحادث اطلعت عليه ”الخليج 365”.

ووفق هذا التقرير فإن مسرح العملية كان جبال أيفوغاس في منطقة حدودية بين الجزائر ومالي وحصيلتها ستة قتلى منهم عبد المالك وخمسة من مقربيه قد يكون من بينهم المسؤول الإعلامي للتنظيم توفيق شعيب، إضافة إلى استسلام أحد المرافقين دون قتال.

وبشأن فيروس كورونا المستجد ومواجهة آثاره وتداعياته قال بومبيو: "وفرنا أكثر من 60 ألف جهاز تنفس صناعي للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا في أكثر من 60 دولة حول العالم".

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وفيما يخص الأوضاع بليبيا، شدد وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة رفض جميع الأطراف التدخلات الخارجية والعودة إلى مائدة المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة.

وفي إطار الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة، ضد العنصرية وعنف الشرطة، وعد بومبيو، بـ"إجراء تحقيق في حوادث تعرض لها صحفيون أجانب خلال المظاهرات".

وقال بومبيو: "أعرف أن بعض الدول أبدت قلقها بشأن صحفيين قالت إنهم تعرضوا لمعاملة غير مناسبة، سنبذل كل ما بوسعنا لإجراء تحقيق في هذه المزاعم".

وتابع: "على هذه الدول أن تعلم أننا سنرد بالشكل المناسب تماما".

ونددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الأسبوع الماضي بـ"الاعتداء غير المسبوق" على الصحفيين في الولايات المتحدة خلال الاحتجاجات الحاشدة على مقتل الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي ركع على عنقه لدى توقيفه.

وأفادت عن معلومات تشير إلى أنه تم التعرض لـ200 صحفي على أقل تقدير أو توقيفهم فيما كانوا يغطون المظاهرات.