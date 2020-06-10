ورد الخال تُثير الجدل بهذا التعليق اللافت

لفتت الممثلة ورد الخال الأنظار بتعليق أطلقته عبر حسابها على موقع انستغرام.

وقالت ورد: “لم بعد يدهشني شيء، او يفرحني شيء، او يحزنني شيء، او يجذبني شيء، او يحفّزني شيء.. لم اعد اكترث او اهتم او عاتب او انتظر او اتأمل او اشفق او اصبر او … ايها الشيء كبيرًا كنت ام صغيرًا، لم تعد شيئًا”.

ووافق عدد من المتابعين “الخال” على هذا التعليق خاصة بعدما وصلت الأمور الى مرحلة صعبة جداً بسبب هذا الوضع المتردي في كل شيء.

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من جهة أخرى، وكما سبق وكشفنا أولاً ان صناع مسلسل “عشيق امي”، الذي تؤدي بطولته النجمة اللبنانية ورد الخال والنجم السوري خالد القيش، اخذوا القرار بتغيير اسم المسلسل إلى “هند خانم” بسبب شخصية “هند” التي تجسدها “ورد” في المسلسل.

ومع تخفيف اجراءات التعبئة العامة، يستعد المنتج مروان حداد لاستئناف تصوير مسلسل “هند خانم” أو “عشيق امي” سابقاً، أواخر شهر حزيران الحالي كي يصبح جاهزاً للعرض عبر شاشة “الجديد”.

المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، ويجمع الى جانب “الخال” و”القيش” نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك وغيرهم.