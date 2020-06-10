خاص- وائل جسار ولايف ستايلز ستوديوز يقطفان ثمرة تعاونهما

بعد أسبوعين على طرح فيديو كليب “ما تغيبش ثواني” للنجم اللبناني وائل جسار، تخطى العمل حاجز الـ 2.5 مليون مشاهدة وذلك في اول تعاون يجمع ملك الاحساس والشركة الرائدة للانتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.

الأغنية تحمل طابعاً رومانسياً أداها وائل بصوته العذب وأسلوبه الفريد وهي من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت. ثم أتى الكليب الذي يحمل رسالة انسانية نفذها المخرج المبدع فادي حداد ليكمل تألق ونجاح العمل كصوت وصورة.

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وكانت شركة لايف ستايلز ستوديوز قد وضعت خطة تسويقية ضخمة جداً للترويج للكليب حيث تصدر وائل جسار الشاشات والاذاعات، وهذا واضح جداً من خلال سياسة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بدعم الاغنية بشكل مكثف وراقٍ على كافة المنصات الاجتماعية والوسائل الاعلامية.

هذا الاهتمام ليس بجديد على شركة تتعامل مع كل الفنانين المنضويين تحت جناحها بكل رقي واحترام وتسعى بكافة امكاناتها وفريق عملها لايصال النجوم واعمالهم لأكبر شريحة من الجمهور وبأفضل صورة وحلة.