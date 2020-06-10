بيونسيه وشركة "ديزني".. صفقة ضخمة بـ 100 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتعاون النجمة العالمية بيونسيه مع شركة ديزني بعد عام من التعاون معا في فيلم The Lion King في عام 2019.

وتقترب بيونسيه من توقيع صفقة ضخمة بقيمة 100 مليون دولار مع الشركة للعمل في 3 مشاريع جديدة.

وتتضمن أحد المشاريع، الموسيقى التصويرية لفيلم Black Panther 2 والذي سيصدر في عام 2021 بالإضافة إلى مشروعين إضافيين.

وأصبحت بيونسيه لاعبًا رئيسيًا لديزني والتي تعتبرها وجهًا مناسبًا لعلامتها التجارية وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن بيونسيه عملت على عدد من المشاريع مع ديزني، بما في ذلك الأداء الصوتي لشخصية "نالا" في الإصدار الجديد من The Lion King، وتحرص الشركة على العمل مع بيونسيه في المزيد من المشاريع.

وكجزء من الصفقة، تحاول "ديزني" أيضًا العمل مع بيونسيه في بعض الأفلام الوثائقية الجديدة القادمة لشبكة Disney Plus.

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وما تزال المفاوضات مع بيونسيه جارية وتم الكشف عن بعض التفاصيل النهائية الآن.

وعملت بيونسيه للمرة الأولى مع ديزني في عام 2007 في فيلم Alice In Wonderland كجزء من سلسلة Disney Dream Portrait وتتطلع الشركة لمشاريع قادمة تتماشى تمامًا مع علامة بيونسيه التجارية.

وقبل تتويجها من أكبر النجوم في العالم وزواجها من المغني جاي زي، عملت بيونسيه في فيلم أوستن باور إن جولد ميمبر عام 2002 ثم أفلام The Pink Panther وDreamgirls في 2006.

يأتي ذلك بعد انتهاء توقيع النجمة الأمريكية السابقة ميغان ماركل صفقة المشاركة في الأداء الصوتي في فيلم Elephant مع ديزني.

وكانت تحدثت بيونسيه منذ يومين عن حياتها المهنية في عالم صناعة الترفيه واصفة إياه بأنه مُتحيّز جنسيًا، وقالت: "لا يزال الرجال يسيطرون على عالم صناعة الترفيه، وبصفتي امرأة، لم أرَ عددًا كافيًا من النماذج النسائية اللواتي تم إعطاؤهن الفرصة للقيام بما كان يجب القيام به".

وتابعت بيونسيه خلال خطابات لطلّاب سنة 2020 الدراسية ضمت أشهر النجمات العالميات أمثال أليشا كيز وليدي غاغا وكاتي بيري: "لا يوجد ما يكفي من النساء السوداوات لديهن مقعد على الطاولة".