محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: استعادت الفنانة السورية نسرين طافش، ذكريات تصوير مسلسل "مقامات العشق" بصورة من الكواليس. وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "طلعتلي هاي الصورة من أيام تصوير مسلسل مقامات العشق السنة الماضية بالشام". مسلسل "مقامات العشق" عرض العام الماصي، وهو من بطولة يوسف الخال، نسرين طافش، مصطفى الخاني، قمر خلف، سارة فرح، محمد حداقي، نادين خوري، عاكف نجم، جهاد سعد، نادرة عمران، ومن إخراج أحمد إبراهيم أحمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تستعيد ذكريات "مقامات العشق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.