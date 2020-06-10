محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تحتفل الفنانة اللبنانية دينا حايك اليوم، بعيد ميلادها الـ 38. الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن المطربة الشابة: _ اسمها كوليت بوجرجس، من مواليد 10 يونيو 1982. _ تركت دراستها بكلية الحقوق لتتفرغ للفن، وامتازت بصوت جبلي أهلها لتصبح واحدة من أجمل الأصوات اللبنانية حاليا. _ سبقها للعمل بالفن شقيقها الأكبر داني حايك _ عام 1999 بدأت مسيرتها الفنية وكانت تبلغ من العمر وقتها 17 عاما. Advertisements _ غيرت اسمها الفني ليصبح دينا بدلا من كوليت _ عام 2003 طرحت أولى ألبوماتها الغنائية بعنوان "سحر الغرام"، والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها. _ لها تجربة تمثيل وحيدة في سيت كوم "راديو ستار" عام 2005. _ قالت في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، إنها تعرضت لأزمة صحية بسبب جرثومة بالأنف، ناتجة عن خطأ طبي، وكان الوضع خطير بسبب قربها من المخ، وكادت تموت، لولا أنها سافرت للعلاج بعدة دول منها فرنسا وألمانيا. _ لا تحب الظهور كثيرا في وسائل الإعلام. _ من أبرز أغانيها "ليه هنضيع"، "ما تعيشا كتير"، "تعا لقلبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أصيبت بجرثومة كادت تقتلها.. معلومات عن المطربة اللبنانية دينا حايك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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