أمل بوشوشة تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة، فيما علقت: "سحر الأرجواني"، وظهرت "أمل" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة. يذكر أن أمل بوشوشة، شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل السوري "النحات"، وهو من بطولة باسل خياط، إيلي متري، دارين الجندي، جوزيف بو نصار، فادي إبراهيم، يارا قاسم، كارول عبود.

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