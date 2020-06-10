جلطة جعلتها تعتزل التمثيل وابنتها مخرجة .. حكايات زهرة العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 10 يونيو 1934، ولدت النجمة الكبيرة زهرة العلا، التي تعتبر من علامات السينما المصرية.

النجمة التي عرفت بجمالها وموهبتها الكبيرة، استطاعت أن تخطف القلوب بأعمالها المتعددة.

البداية

ولدت الطفلة "زهرة" بحي محرم بك بالإسكندرية، وبعدها انتقلت مع عائلتها لمدينة المحلة الكبرى، واستقرت في النهاية بالقاهرة، والتحقت بعدها بمعهد الفنون المسرحية.

أول أعمالها

عام 1951، شاركت زهرة العلا في بطولة عملين سينمائيين، هما "خدعني أبي" و"أنا بنت ناس"، وكانت وقتها تبلغ من العمر فقط 17 عاما.

أعمال خالدة

خلال مشوارها الفني شاركت في عدد كبير من الأعمال الخالدة أبرزها "جميلة"، "دعاء الكروان"، "سر طاقية الإخفا"، "إسماعيل ياسين في الأسطول"، "أيامنا الحلوة"، "رد قلبي"، "في بيتنا رجل"، "الزوج العازب"، وغيرها من الأعمال.

صلاح ذو الفقار

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تزوجت النجمة زهرة العلا، من النجم صلاح ذو الفقار، ولم يستمر زواجهما سوى عام واحد، فكانت تغار كثيرا عليه، وهذه الغيرة عجلت بالانفصال، رغم حبها الشديد له، وحكت ابنتها المخرج منال الصيفي أن والدتها بكت كثيرا عليه وقت وفاته.

حسن الصيفي

تزوجت النجمة زهرة العلا، من المخرج الكبير حسن الصيفي، بعد قصة حب جمعت بينهما، وأنجبت منه ابنتيها منال وأمل، ودام زواجهما لأكثر من 40 عاما.

وكشفت المخرجة منال الصيفي، أن والدها غضب كثيرا حينما كتبت الصحف عن زواج زهرة العلا من صلاح ذو الفقار بعد رحيله.

أم مصرية

في تصريح لمصراوي، قالت المخرجة منال الصيفي ابنة النجمة الكبيرة، إن والدتها كانت أم مصرية جدا، فكانت قوية، متدينة بشكل كبير، ولديها أسس وقواعد نسير عليها جميعا، وكانت حتى وفاتها متمسكة كثيرا بالقيم والعادات، وكانت ترفض الرجوع للمنزل في وقت متأخر.

اعتزالها

أصيبت الفنانة الكبيرة بجلطة، فقررت بعدها ألا تعمل وهي مريضة، وكان آخر أعمالها فيلم "أرض أرض"، الذي عرض عام 1998.

وفاتها

رحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا في 18 ديسمبر 2013، عن عمر يناهز 79 عاما.