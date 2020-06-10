اليوم وائل كفوري يقدم أشهر أغانيه في حفل أون لاين‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت شعار مكملين معكم، يغني المطرب اللبناني وائل كفوري اليوم الخميس في الحفل المقام على المسرح بدون جمهور، والذي يُبثّ حصرياً عبر منصة "شاهد VIP" في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية.

الحفل يقام بالتعاون بين "الهيئة العامة للترفيه" وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" ومجموعة mbc ، ويشهد حوار بين كافوري والإعلامي علي العلياني الذي يتولّى تقديم الحفلات .

وتحت الشاعر نفسه تستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائى من دون جمهور أمام الأهرامات، غدا الجمعة 12 يونيو، فى الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، على الهواء مباشرة على قناة "إم بى سى مصر" ومنصة "شاهد".

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