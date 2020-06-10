ابنة رجاء الجداوي: "أمي لسه تعبانة جدا ومازالت في الرعاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إن والدتها مازالت بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

ونشرت "أميرة" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صور للطاقم الطبي بمستشفى العزل، وعلقت: "بالرغم من إن أمي لسه تعبانة جدا ومازالت في الرعاية، إلا إن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا، على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى"

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وتابعت: "وربنا يبارك فيكم جميعا، حقيقي أمي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها علي خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس و يحميكم منه جميعا".

وكان الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، قد كشف في تصريح سابق لمصراوي، أنه تم حقن الفنانة الكبيرة ببلازما المتعافين، ولكنها لم تخرج بعد من غرفة العناية المركزة.