عمرو سلامة يحيي ذكرى والده: "ترك الحياة ليعيش في قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا المخرج عمرو سلامة، ذكرى ميلاد والده اليوم، كما تمر الذكرى الثالثة لرحيله يوم 29 يونيو، ونشر صورا تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي ترك هذه الحياة ليعيش للأبد في قلبي، قالوا إن الأمور ستكون أفضل بعد مرور عام، ولكن مرت 3 سنوات منذ رحيلك، ومازلت أشعر بنفس الشيء".

ويستعد المخرج عمرو سلامة، لطرح أحدث أعماله الفنية "ما وراء الطبيعة" على منصة نتفلكس، وهي من تأليف الروائي أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، آية سماحة.