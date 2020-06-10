منى إش إش تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابتها بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة منى إش إش، إنها أصيبت بفيروس "كورونا المستجد".

وأضافت "إش إش" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" الأربعاء: "الدكاترة قالولي إني هاخد علاج لمدة أسبوعين في بيتي مش هروح المستشفى وإن شاء الله تعدي على خير".

وأوضحت أن المشكلة بدأت بآلام في الجهاز التنفسي، وكحة "ناشفة" وضيق حاد في التنفس، فشخصها الأطباء بـ"كورونا"، خاصة بعدما قامت بعمل أشعة وتحاليل في الدم واتصلت برقم 105، والجميع أكد لها أنها مصابة بفيروس "كورونا".

Advertisements

وعن قيامها بإجراء مسحة للتأكد، قالت: "خايفة أروح أعمل مسحة عشان ما أحتكش بناس كتير، أو أخرج من بيتي، ومش عاوزة مناعتي تضعف زيادة عشان خايفة يحصل انتكاسة".

وأشارت إلى أنها ستخضع لعمل تحاليل جلطات الرئتين، وستلتزم داخل منزلها وفقا للعلاج خاصة أنها لا تريد أن تكون مصدر عدوى لأي شخص.

واختتمت حديثها قائلة: "الحمد لله، كل واحد مكتوب له حاجة، أنا عملت كل الإجراءات الاحترازية وزيادة، لكن ده قضاء ربنا".

وكانت الفنانة منى "إش إش"، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، تكشف فيه عن إجراء تحاليل وأشعة على الصدر بعد شعورها بأعراض مرض "كورونا".