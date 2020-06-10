تراند اليوم : "هازال تقتل زهرة".. شاهد الحلقة 25 من مسلسل "المؤسس عثمان"



ينتظر الملايين حول العالم، إذاعة الحلقة الجديدة الـ25 من مسلسل التاريخي التركي "المؤسس عثمان"، والذي يرصد قيام الدولة العثمانية من سليمان شاه إلى ابنه الغازي أرطغرل وحتى المؤسس عثمان بن أرطغرل، والتي من المقرر إذاعتها على قناة atv التركية مساء اليوم الأربعاء.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من الحلقة الجديدة، والتي تتضمن أحداثًا مثيرة، منها إنقاذ "هازال" زوجة دوندار عم عثمان، لهم جميعًا من التسمم، بعد إقدامهم على الأكل في زفاف عثمان، حيث وضعت "زهرة" زوجة دوندار الثانية لهم السم في الطعام عن طريق تسميم الأغنام التي ذبحوها.

وطالبت "هازال" ضرتها "زهرة" بأن تتتناول من الطعام، فرفضت وحاولت طعنها بخنجرها، فما كان من "هازال" إلا أن صدت ضربتها وأمسكت يدها وقامت بضربها في عنقها بخنجرها لتسقط قتيلة في الحال.

إليكم أبرز الفيديوهات من الحلقة الجديدة:

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