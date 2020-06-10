تراند اليوم : الإعلان عن الفنان بطل "الاختيار" في رمضان القادم



أعلنت الصفحة الرسمية لـ مسلسل الاختيار، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة الذي قام بدور الشهيد أحمد منسي، الاستقرار بشكل رسمى على الفنان كريم عبد العزيز لتقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" والذى حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا.

وكشفت الصفحة الرسمية عن بعض تفاصيل العمل حيث أكدت أن المخرج بيتر ميمى هو من يتولى إخراج الجزء الثانى ويتم حاليا اختيار باقى أبطال العمل ولكن لم يتم تحديد المؤلف الذى يتولى مهمة كتابة السيناريو.

ونشرت الصفحة صورة تجمع بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى وظهر بطل الجزء الثانى بالشارب فقط.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل الاختيار قام ببطولته أمير كرارة وأحمد وفيق وسارة عادل ومها نصار وأحمد العوضى وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.





