تراند اليوم : أول رد فعل من "زينة" على حبس شقيقتها



تجاهلت الممثلة المصرية زينة التعليق على الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بحبس شقيقتها بتهمة الاعتداء على الممثل أحمد عز، الذي تدعي أنه والد نجليها التوأم.

ووفق محامي عز، فقد فضت محكمة جنح العلمين بمعاقبة شقيقة زينة بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لإدانتها بالتعدي على موكله، داخل فندق بالساحل الشمالي، مع إلزامها بدفع كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

كما شمل الحكم معاقبة شقيقها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، مع إلزام كل منهما بدفع 10 آلاف جنيه وواحد للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ولم يصدر رد فعل من زينة حتى اللحظة على الحكم، فيما نشرت صورة لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، خلال عطلتها الصيفية وعلقت قائلة: "تبدا حياتك لتتعلم الكلام وتبقى الحياه لتعلمك الصمت"، ما اعتبر رد فعل ضمني على الحكم بـأنها ستلتزم خيار الصمت.

وتعود الواقعة التي حبست على خلفيتها شقيقة زينة إلى صيف العام الماضي عندما تداولت وسائل إعلام مصرية أنباء عن تعرض عز لاعتداء على يدها خلال تواجدهما بمنطقة الساحل الشمالي.

وجاء في تفاصيل تحقيقات النيابة، أن عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، حينما هاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعى ياسمين، قائلة: "أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، وبالفعل حاولت التعدي عليه، إلا أنه تصدى لها وتطور الأمر إلى شجار بينهما.

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وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت، كانت زينة تدخل إلى المقهى، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة، وحاولت التعدي عليه بالضرب، ولكنه تصدى لها وضربها، فيما تمكن المتواجدون داخل المقهى من الفض بينهما، حتى انصرف كل منهم في طريقة.

وكانت محكمة استئناف الأسرة في القاهرة، أصدرت في سبتمبر الماضي، قرارها بقبول الاستئناف المقدم من زينة، ضد عز، الذي طلبت فيه زيادة مبلغ نفقة توأميها.

وقضت المحكمة، في وقت سابق، بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدمت طعنًا بالاستئناف على الحكم، لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدم الأخير استئنافا طلب خلاله تخفيض مبلغ النفقة.

وقضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 600 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات دراسية للتوأم.