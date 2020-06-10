عمرو جاد الله يخوض أولى تجاربه السينمائية قريبًا

يواصل الإعلامي الشاب عمرو جادالله ونجم السوشيال ميديا واليوتيوب سلسلة نجاحاته، بعد أن قدم الكثير من الإعلانات الناجحة مع كبار الفنانين مثل محمد رمضان، والنجمة غادة عادل.

بالإضافة إلى دخوله المجال الإعلامى من خلال تقديمة برنامج "عربية الأنفلونسر" الذي يستضيف فيه نجوم السينما و السوشيال ميديا ولاعبي

كدة القدم والذي حققَّ نجاحات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستجرام واليوتيوب وحصد ملايين المشاهدات.وكشف "جادالله" أنه يستعد خلال الفترة القادمة لخوض أول تجاربه الفنية فى مجال التمثيل من خلال المشاركة فى عمل سينمائي ضخم يضم باقة من كبار الفنانين سيعلن عن تفاصيل خلال الأيام المقبلة.وصرَّح "جادالله" بأن العمل سيكون بمثابة المفأجاة للجمهور، وسيقدم دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التى يقدمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة.وأعرب جادالله عن سعادته البالغة لاقتراب قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلي مئة ألف متابع وحسابه علي موقع الانستجرام إلي المليون متابع.