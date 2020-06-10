استعدادات الموسم الثاني من مهرجان الموسيقى "أون لاين"

استطاع الموسم الأول من مهرجان الموسيقى "أون لاين" المعروف بـ"Online Music Festival"، تحقيق عدة نجاحات بتقديم مجموعة غنائية متنوعة مميزة بداية من فرق موسيقى الأندرجراوند والكينج محمد منير، والابتهالات الدينية .
حققت الحفلات نسبة مشاهدة كبيرة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، برعاية إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، ونجحت هذه النوعية من الحفلات للترفيه عن الجمهور وخاصة بعدإلغاء الحفلات الحية مع الجمهور والتجمعات الجماهيرية الكبرى تبعاً للإجراءات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا.
تستعد إدارة المهرجان لبدء الموسم الثاني من الحفلات، ولم يتم إلى الآن الكشف عن اي تفاصيل خاصة بالموسم ، وسوف يتم الإعلان عنها قريباً.
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