نشرت الفنانة كارمن سليمان مقطع غنائي بصوتها لأغنية "فينك" للفنانة أنغام، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وقدمت كارمن الأغنية بشكل بسيط على البيانو، وقدمتها أنغام عام 2012 من كلمات محمد حامد، ألحان:تامر علي.
يذكر أن كارمن قد طرحت أغنية
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كارمن سليمان تقدم أغنية "فينك" لأنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.