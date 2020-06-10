فيديو.. كارمن سليمان تقدم أغنية "فينك" لأنغام

نشرت الفنانة كارمن سليمان مقطع غنائي بصوتها لأغنية "فينك" للفنانة أنغام، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقدمت كارمن الأغنية بشكل بسيط على البيانو، وقدمتها أنغام عام 2012 من كلمات محمد حامد، ألحان:تامر علي.

يذكر أن كارمن قد طرحت أغنية

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"بصاتك" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، التي اقتربت من 2 مليون مشاهدة، وحصلت على نجاح جماهيري كبير ، ودقمتها بطريقة مختلفة عن أغانيها السابقة.