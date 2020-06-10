فن ومشاهير

كاظم السلوم يكشف للوفد رأيه في استقالة مدير مهرجان القاهرة

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كشف الناقد العراقي كاظم السلوم عن رأيه في إعلان استقالة الناقد أحمد شوقي من منصبه كمدير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عقب الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية. 

 

وأكد السلوم في تصريح خاص للوفد أن أحمد شوقي اتخذ القرار الذي اقتنع به، كذلك إدارة المهرجان وافقت على الإستقالة لوقف الجدل القائم حوله. 

 

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اختتم كاظم السلوم حديثه متمنيًا أن

ينتهي الأمر عند هذا الحد. 

 

يذكر أن الناقد أحمد شوقي، تعرض لهجوم شديد من قِبل جمهور الأهلي بعد تنصيبه المدير الفني لمهرجان القاهرة وإظهار ارائه التي عبر عنها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك منذ قرابة ثماني سنوات.

 

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