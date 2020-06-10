بأغنية "كلنا إنسان"..سميرة سعيد تنبذ العنصرية

نشرت الديفا سميرة سعيد مقطع من أغنية "كلنا إنسان"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاءت الأغنية لرفض سميرة العنصرية المتواجدة في مختلف بلدان العالم، والتي قد طرحتها عام 2010 من كلمات د.مدحت العدل.

يذكر أن سميرة قد طرحت

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مؤخراً أغنية "واقع مجنون" والتي حصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان:أشرف سالم.