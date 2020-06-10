نشرت الديفا سميرة سعيد مقطع من أغنية "كلنا إنسان"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وجاءت الأغنية لرفض سميرة العنصرية المتواجدة في مختلف بلدان العالم، والتي قد طرحتها عام 2010 من كلمات د.مدحت العدل.
يذكر أن سميرة قد طرحت
كانت هذه تفاصيل خبر بأغنية "كلنا إنسان"..سميرة سعيد تنبذ العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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