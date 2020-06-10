أعرب المخرج أمير رمسيس عن حزنه الشديد بسبب استقالة الناقد أحمد شوقي من منصبه كمدير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كشف رمسيس عن رأيه في أحمد شوقي ووصفه بأنه دؤوب ومتفاني في عمله ومحرك فعلي في مهرجانالقاهرة منذ 2014 باختلاف اداراته، كذلك فهو داعم للمهرجانات الأخرى ويشارك في لجان تحكيم عديدة كما أنه لا يضع في حساباته سوى الفن.
استكمل كلامه قائلًا إنه كان ينزعج كثيرًا بسبب بوستات الفيسبوك الخاصة به والتىتحمل طابع عنيف وأحيانًا عدائي ولدية مشكلة عصبية كروية، كما أكد رمسيس أنه يعلم أن الأشخاص الذين لم يتعاملوا بشكل مباشر مع شوقي من السهل أن يكونوا وجه نظر أنه عدواني وعنيف.
اختتم رمسيس حديثه قائلًا إن المهرجان من الصعب أن يجد شخص في مهارته التي لم يختلف عليها ثلاث رؤساء والناقد الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير رمسيس: أنا حزين على استقالة أحمد شوقي من مهرجان القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.