أمير رمسيس: أنا حزين على استقالة أحمد شوقي من مهرجان القاهرة

أعرب المخرج أمير رمسيس عن حزنه الشديد بسبب استقالة الناقد أحمد شوقي من منصبه كمدير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كشف رمسيس عن رأيه في أحمد شوقي ووصفه بأنه دؤوب ومتفاني في عمله ومحرك فعلي في مهرجان

القاهرة منذ 2014 باختلاف اداراته، كذلك فهو داعم للمهرجانات الأخرى ويشارك في لجان تحكيم عديدة كما أنه لا يضع في حساباته سوى الفن.

استكمل كلامه قائلًا إنه كان ينزعج كثيرًا بسبب بوستات الفيسبوك الخاصة به والتى

تحمل طابع عنيف وأحيانًا عدائي ولدية مشكلة عصبية كروية، كما أكد رمسيس أنه يعلم أن الأشخاص الذين لم يتعاملوا بشكل مباشر مع شوقي من السهل أن يكونوا وجه نظر أنه عدواني وعنيف.

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اختتم رمسيس حديثه قائلًا إن المهرجان من الصعب أن يجد شخص في مهارته التي لم يختلف عليها ثلاث رؤساء والناقد الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله.