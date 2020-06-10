فيديو..مقطع موسيقي من أغنية كارول سماحة الجديدة

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن أغنيتها الجديدة Bon Voyage بمقطع موسيقي لها، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

علقت كارول على الفيديو قائلة:"قريباً"، حيث من المقرر أن تجمع الأغنية اللغة الفرنسية وتوزيع موسيقي للـ DJ يوسف.

يذكر أن كارول قد طرحت مؤخراً أغنية "مش هعيش" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي.