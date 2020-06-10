صورة.. أحمد السقا في عمل فني جديد مع المخرج محمد سامي

شارك الفنان أحمد السقا جمهوره بصورة لجلسة عمل فنية مع المخرج محمد سامي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ولم يكشف السقا عن أي تفاصيل عن العمل الفني الذي يجمعه بـ سامي، واكتفى بنشر الصورة التي جمعته معه، حيث تضمنت اجتماعهما سويا وأمامهما بعض الأوراق. يذكر أن السقا ترك الشاشة الدرامية لهذا العام، ليقدم برنامج "اغلب السقا" مع الإعلامية رزان مغربي، والتي حقق نسبة مشاهدة جماهيرية كبيرة، وشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي أبرزهم "فيفي عبده، مايا دياب، وائل جسار، بوسي، غادة عبد الرازق". العمل الفني الذي يجمعه بـ سامي، واكتفى بنشر الصورة التي جمعته معه، حيث تضمنت اجتماعهما سويا وأمامهما بعض الأوراق. يذكر أن السقا ترك الشاشة الدرامية لهذا العام، ليقدم برنامج "اغلب السقا" مع الإعلامية رزان مغربي، والتي حقق نسبة مشاهدة جماهيرية كبيرة، وشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي أبرزهم "فيفي عبده، مايا دياب، وائل جسار، بوسي، غادة عبد الرازق".

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