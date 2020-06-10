الجمعة.. آمال ماهر تحيي حفل غنائي أون لاين

تستعد المطربة آمال ماهر لاحياء حفلًا غنائيًا بدون جمهور من الأهرامات، يوم الجمعة المقبل، كما يتم نقله عبر الانترنت

وعلى إحدى القنوات الفضائية.

ومن المقرر أن تقدم امال خلال الحفل مجموعة متنوعة من

أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهورر.

يذكر أن الفنانة آمال طرحت أغنية "اللى قادرة" وهى الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية مشاهدات عالية.