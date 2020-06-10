ميا خليفة تتسبب بضجة كبيرة بعد ظهورها بمسلسل شارك فيه عرب.. فيديو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أثارت ميا خليفة جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي مرة أخرى بعد غياب.

وجاء ذلك بعد إنتقادها الدول الإسلامية والرجال العرب ضمن مشهد لها في حلقة من الجزء الثاني من مسلسل “رامي”.

وظهرت خليفة في الحلقة بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف.

إذ جاءت مشاركتها خلال مشهد جمعها بالفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي يوسف،

وقالت فيه إنه تم منعها من دخول لبنان والشرق الأوسط بسبب تهديدات تلقتها من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وزعمت أن “الإحصائيات ونسب المشاهدة تقول إن الرجال الذين يهاجمونها هم أكثر من يشاهدون أفلامها الإباحية.. وأن الدول الإسلامية تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى”.

وتسبب المشهد بردود فعل غاضبة، حيث اتهم البعض خليفة بالكذب والمبالغة، بينما رأى البعض الآخر أن ما قالته واقع لا يمكن التغاضي عنه.

وتدور أحداث مسلسل “رامي”، حول شاب من أصول مصرية يعيش في أمريكا،

ويواجه صراعا بسبب ديانته وتقاليده الشرقية المختلفة عن الحياة لدى الغرب.

ويشارك رامي يوسف العديد من الوجوه المصرية، على رأسهم عمرو واكد، وشادي ألفونس، الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع رامي.

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وعلق قسم كبير من الجمهور على ظهور مايا في المسلسل،

وعبر أغلبهم عن صدمته من ظهورها، وهاجموا عمرو واكد، مؤكدين انه “أصبح لا يفرق شيء معه سوى المال،

إذ سبق أن ظهر في عمل فني مع ممثل إسرائيلي، وها هو الآن يظهر مع ممثلة إباحية”.

يذكر أن عمرو واكد هارب من مصر بسبب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنح التهرب الضريبي، بمجمع محاكم التجمع الخامس،

كما تام معاقبته بالحبس ستة شهور، وغرامة مالية، وإلزامه بالمصروفات.

وبحسب موقع ويكيبيديا فإن ميا خليفة Mia Khalifa من مواليد 10 فبراير 1993

وهي ممثلة إباحية أمريكية وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها.

وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث سكنت في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند،

ثمّ تركت عائلتها وانتسبت إلى جامعة تكساس في إل باسو حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في التاريخ.