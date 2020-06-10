ابنة رجاء الجداوي: أمي مازالت تعبانة جدًا وكل الشكر للأطباء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بصور للأطباء من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية والذين يشرفون على الحالة الصحية لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

أميرة، علقت على الصور قائلة: “بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدا ومازالت في الرعاية إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا علي كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضي”.

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وأضافت: “ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا، ويارب يتمم شفاها علي خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس و يحميكم منه جميعا”.

وكانت رجاء الجداوي، قد خضعت مؤخرًا بحقن بلازما المتعافين والتي كشف الأطباء مؤخرًا عن قدرتها في علاج المصابين ووجهت الوزارة مناشدة لكل المتعافين من الفيروس بالتبرع بالبلازما بعدمرور 15 يومصا على شفائهم من الفيروس.

يذكر أن رجاء الجداوي شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، وأحمد صفوت.‎