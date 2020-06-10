فن ومشاهير

الفنان الشاب محمد شاهين يبحث عن فرصة عمل بعيدًا عن الفن

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد شاهين، نجم برنامج “ستار أكاديمي”، في عامه العاشر، عن حاجته لعمل بعيد عن مجال الفن آخر خاصة بعد أزمة .

وقال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “قبل ما أقول أي حاجة أنا بحب أتكلم معاكم علشان بحس براحة بفضفض معاكم والله العظيم مش اكتر”.

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وأضاف: “أنا يا جماعة بقالي اكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني إزاي وتستغربوا من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا وبشكر ربنا في كل وقت، يا رب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه عيش والشغل مش عيب والله بصوا أدعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع”.

محمد شاهين، قدم مؤخرًا دعاءً دينيًا بعنوان “صوت الأذان”، في موسم رمضان الماضي، وهو من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع إسلام الحسن.

وشارك محمد شاهين، في نفس الموسم الذي شارك فيه النجم مينا عطا، وقدم معًا أغنية “أنا الصاحب”، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة بعد إطلاقها ويتمتع النجمان بقاعدة جماهيرية عريضة منذ حلقات “ستار أكاديمي”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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