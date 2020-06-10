عمرو سلامة يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج المصري عمرو سلامة، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة والده وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد والده.

عمرو سلامة، قال في تعليقه على الصورة قائلًا: “عيد ميلاد سعيد للرجل الذي فارق هذه الحياة ليعيش إلى الأبد في قلبي”.

وأضاف: “قالوا أن الأمر يكون أفضل بعد مرور سنة، لكن مرت 3 سنوات منذ رحيلك ومازال لدي نفس الشعور”.

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وكان عمرو سلامة، قد كشف في تدوينة سابقة له تفاصيل مشهد وحيد ظهر فيه والده الراحل في أحد أعماله الفنية التي قام هو بإخراجها، وهو فيلم “لا مؤاخذة” قائلًا: “في ٢٠١٣ وأنا بصور فيلم لامؤاخذة طلعت والدي الله يرحمه في شوط واحد، في المونتاج اللي بيشرح حياة البطل “هاني” طلع كمدير المدرسة الأجنبي اللي هو فيها وبيقال على صورته “ومدير المدرسة چنرال قبطان بحري متقاعد”.

وأضاف: “هو كان سعيد جدا بالظهور وده، وأنا هفضل سعيد طول عمري إني وثقت ذكرى زي ديه علشان اشوفها وافتكره وافتكر سعادته بيها”.

يذكر أن عمرو سلامة يستعد حاليًا لإخراج مسلسل “ما وراء الطبيعة” من بطولة أحمد أمين وروزالين البيه عن قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ومن إنتاج شبكة Netflix.