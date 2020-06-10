بعد أنباء خلافاتها مع زوجها.. أحلام توجه رسالة لشيرين عبدالوهاب وتتلقى الرد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب كل ما تردد من أنباء مؤخرا عن نشوب مشاجرة قوية بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، بطريقة عملية.

شيرين نشرت صورة رومانسية جديدة جمعتها بزوجها، حيث ظهرت فيها وهي بين أحضان زوجها، وأرفقتها بتعليق ساخر، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، بقولها: “زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق #حبه_جنة @hossamhabib”.

الفنانة الإماراتية أحلام علقت على صورة شيرين وزوجها، بقولها: “تستحقي الحب”، فردت شيرين على أحلام، بقولها: “إنتي تستحقي الاحترام والصداقة لإنك وفية وأخت لكل صحابك وحبايبك”.

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وكانت قد انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية أنباء حول نشوب مشاجرة قوية بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان المصري حسام حبيب، حتى أنه تردد أن المطربة المصرية مصممة على الطلاق، وتدخل الفنان المصري أحمد سعد لحل خلافات الزوجين.

شيرين كتبت تدوينة عبر تويتر نفت كل ما تردد حول نشوب خلافات بينها وبين زوجها، وكتبت: «قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة»، واختتمت التدوينة باسم أغنية أحمد سعد الشهيرة «بحبك يا صاحبي».

أما حسام فأعاد نشر تدوينة لشقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، كتب فيها: «حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب»، كما كتب في تدوينة أخرى: «فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا».