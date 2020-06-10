هيفاء حسين تكشف معاناتها مع طفليها التوأم

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن معاناتها الشديدة مع طفليها التوأم ” سلطان وجواهر”.

هيفاء كتبت: “تخيلوا صار لي ساعتين بالضبط حاملة التوأم ومو قادرة أنزلهم.. لأني كل ما أنزل جواهر تقعد من النوم وتصيح وتقعد سلطان ويصيح هو التاني”.

الفنانة البحرينية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كسار ظهر وألم وتعب.. الله يعينا في الايام الياية.. دعواتكم”.

هيفاء تلقت الكثير من رسائل الدعم من جمهورها، وهو ما دفعها لتوجيه الشكر لهم، بقولها: “مشكورين كلكم على تفاعلكم والله أسعدتوني.. ما تتخيلون التعب اللي أنا فيه وأنا مصرة ما أخلي عيالي عند الشغالة”.

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وتابعت: “بس هالشي مغير حالي فوق حدر ومخليني هلكانة من التعب.. قلة نوم وضغط وألم بصراحة شي فوق طاقتي.. لكن الحمد لله الأمور ماشية، صحيح انقض ظهري لكنها ماشية”.

وكانت الفنانة البحرينية هيفاء حسين قد احتفلت بحلول عيد الفطر المبارك، بنشرها صورة تجمعها بزوجها الفنان حبيب غلوم وطفليهما التوأم “سلطان وجواهر”.

هيفاء كشفت خلال الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، عن وجهي طفليها التوأم لأول مرة، وعلقت قائلة: “قولوا #ماشاء_الله.. كل عام وانتوا بخير وعساكم من عوادة #جواهر_حبيب_غلوم #سلطان_حبيب_غلوم”.

الفنانة البحرينية نشرت صورة أخرى مع طفلتها “جواهر”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “الطفولة حياة الروح وروح الحياة”.