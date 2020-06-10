أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأكبر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل نجم مسرح مصر، الفنان المصري محمد أسامة، الشهير بـ “أوس أوس”، أوس أوس بعيد ميلاد ابنه الأكبر “عمر”، والذي أتم عامه الثالث.

الفنان المصري شارك جمهوره بصور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها برفقة ابنه وزوجته، وأمامهم قالبين تورتة حمل أحدهم صورة الطفل، بينما أمسكوا بالبالونات الملونة.

أوس أوس وجه تهنئة خاصة لابنه، بقوله: “ابنى وصحبى وحبيبى كل سنه وانت طيب ويااارب اشوفك انت واخوك عَلىِ احسن ناس فى الدنيا بحبكم اوووووووى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي”.

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وكان الفنان المصري محمد أسامة “أوس أوس” قد رزق بابنه الأول في شهر يونيو عام 2017، وأطلق عليه اسم “عمر”.

ورزق أوس أوس بمولود جديد، صباح الاثنين 24 فبراير الماضي، ونشر صورة له من أمام غرفة مولوده بالمستشفى، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها واقفا وسط البالونات الزرقاء، بينما كتب على الباب اسم مولوده “علي”.

أوس أوس أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره.. الحمد لله (على محمد اسامه ) 24/2/2020”.

الفنان المصري تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره وزملائه الفنانين، والذين دعوا الله أن يحفظ له ابنه.