أمينة جولشن ومسعود أوزيل يحتفلان بعيد زواجهما الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية أمينة جولشن وزوجها لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، بعيد زواجهما الأول، وحرصا على تبادل التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صورة رومانسية عفوية تجمعهما.

أمينة ارفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: «لقد مر عام على تحقيقنا لحلمنا، أن نقول نعم لبعضنا لبعض إلى الأبد، أن يصبح لنا أسرة ومنزل، الله يبارك لنا ولإيدا التي أضافت الكثير لحياتنا، عيد زواج سعيد، شكراً لك زوجي، أحبك من كل قلبي»، بينما كتب أوزيل معلقاً على نفس الصورة التي أعاد نشرها: «عيد زواج أول سعيد، حبيبتي، استمتع بكل ثانية معك ومع ابنتنا الجميلة.. أحبك»

يُذكر ان أمينة وأوزيل احتفلا بزفافهما يونيو 2019 في فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، بحضور نخبة من ألمع مشاهير تركيا على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران، وقد رٌزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ايدا» أبريل 2020.

مصادر صحفية كشفت عن رفض العروسين لاستقبال هدايا زفافهما، حيث طلبا من محبيهما استبدال الهدايا العينية بالتبرع بثمنها للأطفال المحتاجين للعمليات في المستشفيات، كما اعلن أوزيل تكفله بمصاريف العمليات الجراحية لـ1000 طفل من المتضررين من الحرب فى سوريا، كما قام بتوزيع مواد غذائية ووجبات للاجئين السوريين في تركيا احتفالاً بزفافه.