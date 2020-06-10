هكذا احتفل بوراك أوزجفيت بعيد ميلاد زوجته فهرية أفجان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» بعيد ميلاد زوجته، الفنانة فهرية أفجان، وحرص على مشاركة محبيه بصورة خاصة من أجواء الاحتفال.

والتزاماً بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، اقتصر حفل فهرية عليها وزوجها وطفليهما «كاران»، حيث نشر النجم التركي صورة من قالب كيك الحفل، والتي اختار أن يزينها نجم «حب اعمى» بصورة من أحدث جلسة تصوير جمعت زوجته التي اكملت عامها الـ34 بنجليهما، وكتب بوراك معلقاً على الصورة: «أحبك يا حبيبة قلبي».

يُذكر أن بوراك أوزجفيت احتفل بزفافه على فهرية أفجان بعد قصة حب جمعتهما يونيو 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «كاران» أبريل 2019.

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8 أشهر كانت المدة التي حافظ فيها النجم التركي وزوجته الفنانة فهرية أفجان على عدم نشر أي صورة لمولودهما، إلا أن الأخيرة فاجأت الجميع ونشرت الصور الأولى لنجلهما ديسمبر الماضي، والتي تبادلها فانز النجمين بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن اعجابهم بجمال ملامح مولودلهما.

في نفس الوقت، انتقد بعض محبي النجمين تنازلهما عن خصوصية مولودهما، ونشرهما صور له علناً، وحذروهما من الحسد، واللافت أن بوراك لم ينكر ايمانه بالحسد في تصريحات جديدة، كشف فيها عن طريقته في تحصين ابنه قائلاً: «نؤمن بالعين، ولكننا ندعوا له من هذه الناحية، وننتبه كثيرا».

من ناحية أخرى، عُرض لبوراك أوزجفيت حديثاً مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو المسلسل الذي يعود به النجم التركي بعد غياب عن الشاشة، حيث كان مسلسل «حب أعمى» آخر عمل درامي عُرض له، وقد شارك في بطولته على مدى موسمين أمام الفنانة التركية نسليهان أتاغول.