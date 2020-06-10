بعدما فرقهما «كورونا».. بثينة الرئيسي تتلقى تهنئة مؤثرة من والدتها في عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تلقت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي تهنئة مؤثرة من والدتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في تسجيل صوتي، وذلك نظرا لعدم قدرتها التواجد معها في هذا اليوم، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

والدة بثينة قالت لها في التسجيل الصوتي: “كل سنة وانتي طيبة حبيبتي وعقبال 100 سنة يارب العالمين، الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك فيكي ويطول في عمرك، وحشتيني يا الغالية اشتقتلك وايد يا عمري انتي حياتي وحبيبة قلبي، أتمنى لكي السعادة والتوفيق في حياتك وفي مستقبلك وفي عملك يارب العالمين”.

وأضافت: “كل سنة وانتي طيبة يا الغالية يا الحبيبة يا سندي.. الله يبعد عنك السوء والشر والمكروه والبلاء.. الله يجمعنا ان شاء الله بالفرح.. والله يبعد هذا الوباء بسرعة علشان نجتمع مع بعض”.

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الفنانة العمانية نشرت التسجيل الصوتي، على حسابها الخاص على “انستجرام”، ووجهت رسالة لوالدتها بقولها: “كل عام وانتي لقلبي نبض.. ربي يشهد بحجم الشوق الي فيه.. شوفتي لج أحلى هديه ربي يكتبها لي يا أغلى أم بالدنيا”.

وأضافت: “بس الله العالم شكثر وجودكم في حياتي عطاها طعم .. مليتوا كل ثغثرة بقلبي .. كل عام وانتوا لي اغلى ناسي.. والله لا يحرمني محبتكم.. بنتكم ،، امكم ،، اختكم .. بثينة الرئيسي”.