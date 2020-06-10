كيلي جينر تقضي سهرة في ملهى ليلي وتتجاهل إجراءات كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تجاهلت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلي جينر جميع الإحترازات الوقائية لتفادي العدوى من فيروس كورونا وأهمها التباعد الاجتماعي والإبتعاد عن التجمعات ، بحضور سهرة في ملهى ليلي VIP.

وكانت عدسات مصوري الباباراتزي، قد التقطت مجموعة من الصور لكيلي جينر، بدون كمامة أثناء وصولها لملهى ليلي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مع أحد أصدقائها، الذي تم فتحه مخصوص لأجلها هي وأصدقائها.

ومن جانبها قالت جريدة الديلي ميل البريطانية أن كيلي جينر ظلت في الملهى الليلي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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وكانت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة، في رصد ثروات المشاهير، قد اطاحت بكيلي جينر من لائحة المشاهير الاكثر ثراءً في العالم بعد منحها لقب المليارديرة الأصغر في العالم.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلي جينر، قد سلطت الضوء، مؤخرا، على وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلوريد الذي قتلته الشرطة الأمريكية والذي أثار مقتله غضب العالم، مؤكدة أنها مدمرة منذ رؤيتها الفيديو الخاص به وأن خوفها على ابنتها تزايد.

أصغر مليارديرة عصامية، كتبت عبر حسابها بموقع “انستجرام” قائلة: منذ أن شاهدت مقاطع من فيديو مقتل جورج فلويد في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنا مدمرة تمامًا، لم أتمكن من إخراج وجهه وكلماته من ذهني.. لن أختبر أبداً شخصياً الألم والخوف الذي يعاني منه الكثير من السود في جميع أنحاء البلاد كل يوم ، لكنني أعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف ولا يستحق أحد الموت مثل جورج فلويد والعديد من الآخرين.

وتابعت النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاما: نتعامل حاليًا مع وباءين مروعين في بلدنا، ولا يمكننا الجلوس وتجاهل حقيقة أن العنصرية هي واحدة منهما.. أخشى على ابنتي وآمل في مستقبل أفضل لها.. ينفطر قلبي على عائلة جورج فلويد وأصدقائه”.