شريف منير يرد على منتقدي الفنانين لسفرهم للجونة والساحل الشمالي رغم أزمة كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع الفنان المصري شريف منير، عن نجوم الفن بعد الانتقادات التي تعرضوا لها لسفرهم لقضاء عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي والجونة، وذلك رغم أزمة كورونا.

شريف منير، قال خلال لقائه مع برنامج “القاهرة الآن” والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، أن من يسافر إلى الجونة أو أي مكان داخل مصر لا يفعل أي شيء سوى تغيير الحيطان، بمعنى أنه يترك منزله في القاهرة ليذهب ويجلس في منزل آخر ولكن في مكان آخر، كنوع من التجديد.

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وأضاف، أن من يفعل غير ذلك كمن يخرج ويسهر ويذهب إلى البحر هو مخطئ ومعرض للإصابة بالمرض، لكن من يغير المكان ويظل ملتزمًا بالتعليمات لن يحدث له مكروه، مطالبا الجمهور بفهم الموضوع بالشكل الصحيح.

كما أكد شريف منير أن النجوم ممن شاركوا في الموسم الرمضاني 2020 كانوا مضطرين لأنهم وقعوا على عقود مسلسلاتهم قبل انتشار فيروس كورونا المستجد وكان لابد أن يستكملوا العمل، وهم مثل الأطباء ممن ينزلون إلى عملهم في ظل الأزمة، هم أيضا كان عليهم التزامات لذا كان يجب أن يستمر التصوير، وفي النهاية هذا ساعد على تسلية الجمهور في رمضان.

وشارك شريف منير، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ونحب تاني ليه”، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وسوسن بدر وإيهاب فهمي وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج “سينرجي”.