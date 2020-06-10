مي البلوشي تترقب "زواج مصلحة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تترقب الفنانة الكويتية مي البلوشي استئناف تصوير مسلسل "زواج مصلحة"، الذي توقف بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، متوقعة أن تتم إعادة ما صورته من مشاهد التي قدر عددها بـ(50)، نتيجة ما طرأ على شكلها من تغيرات خلال فترة الحجر المنزلي كاختلاف الوزن، وزيادة طول الشعر؛ لأن المشاهد السابقة تم تصويرها بشعرها القصير.

و"زواج مصلحة" دراما اجتماعية، من بطولة فهد العبدالمحسن، وليلى عبدالله، ومحمود بوشهري، وفي الشرقاوي، وميس كمر، ومنى مكي، ومحمد عاشور، وإيمان جمال، وسعاد سليمان، ومن تأليف مريم الهاجري، وإخراج أحمد عبدالواحد.

في غضن ذلك؛ أعربت مي البلوشي عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بشأن مشاركتها في مسلسل "آل ديسمبر"، الذي أتاح لها العودة إلى الكوميديا بعد غياب سنوات.

وذكرت البلوشي في تصريحات صحافية أنها لم تصور مشهد وفاتها في المسلسل، لذلك تمت الاستعانة بـ"دوبلير" بعد تغطية وجهها، حتى لا يشعر المشاهد بذلك، مضيفة: "بالفعل لم ينتبه أحد لعدم تجسيدي هذا المشهد".

وأوضحت أنها رفضت تصوير لحظة وفاتها داخل أحد المستشفيات، نتيجة تخوفها من انتشار فيروس كورونا قبل أيام من صدور قرار بوقف تصوير الأعمال الدرامية، ولكنها اتخذت إجراءات استباقية خوفا من التقاط العدوى، وهو ما تفهمه مخرج العمل نعمان حسين، مستعينا بسيدة أخرى تجسد المشهد دون خلل بالسياق الدرامي للأحداث.

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وتابعت الفنانة الكويتية أن سعادتها بهذا العمل، رغم صغر حجم الدور، يكافئ سعادتها بما حققته من نجاح في دورها الرئيس في مسلسل "محمد علي رود"، الذي حقق حضورا ساحقا في الدراما الرمضانية؛ لأنها كانت تشتاق للكوميديا، وهو ما وجدته مع زوجها في العمل الفنان جمال الردهان، حيث كان لوقع تلك المشاهد على الجمهور تأثير جميل ومفرح.

وكانت مي البلوشي قد علقت على مشهد رقص ابنتها الفنانة سعودة في مسلسل "محمد علي رود"، قائلة : "هو المشهد عادي ما في شيء.. رقص عادي ما في شيء مخل.. والمشهد كان جدا عادي والدليل على ذلك أن أغلب القنوات ذاعت المشهد ولم تحذفه".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية :"بنتي ما سويت شي مختلف عن شكل الأعراس زمان.. كان كل البنا بترقص بهذه الطريقة".

وأكدت أنها لم تتدخل في شغل ابنتها ولا تعلق عليه إلا إذا كان هناك مشهد يجمع بينهما، أما ماعدا ذلك فكل منهما يعلق على مشاهده بنفسه.