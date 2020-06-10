هل ينضم أيمن رضا إلى "سوق الحرير" بجزئه الثاني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت بعض الأخبار مؤخرًا حول انضمام الفنان أيمن رضا إلى الجزء الثاني من مسلسل البيئة الشامي "سوق الحرير" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وبحسب تلك الأخبار، فإن صناع العمل يجرون مفاوضات من أجل ضم رضا إلى الجزء الثاني من العمل، ليكون في حال موافقته أول فنان جديد ينضم للمسلسل.

ويروي العمل قصة عمران الحرايري "بسام كوسا" المتزوج من 3 سيدات وهن خديجة "قمر خلف"، قمر "كاريس بشار"، كريمة "نادين تحسين بك".

ويبدأ المسلسل بوفاة الزوجة الرابعة لعمران خلال ولادتها التي تتزامن مع ولادة ضرتها كريمة، لتقوم والدة عمران "هيفاء واصف" بأخذ الولد الصغير ووضعه إلى جانب شقيقه من كريمة حتى لا تميز الأخيرة ابنها من ابن ضرتها، وبذلك تربي الطفلين على أنهما أبناؤها حتى لا تفرق بينهما.

هذا التصرف يغضب كريمة بشكل كبير والتي تعيش سنوات حياتها وهي ترغب بمعرفة من هو ابنها الحقيقي من بين الولدين، ليقابل طلبها هذا الرفض من جانب حماتها باستمرار.

وعلى صعيد آخر، تكشف الأحداث عن فقدان عائلة الحرايري لطفلهم عبدالله في صغره، الذي يهرب بعد تسببه بمقتل أحد الأشخاص ويفقد الذاكرة، ويعيش حتى يكبر باسم "غريب"، وبعد اتهامه بقتل زوجته يهرب ويتعرض لحادثة تُعيد ذاكرته.

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ويقرر عبدالله "سلوم حداد" العودة إلى عائلته بشكل سري في البداية لتتوالى الأحداث.

ولاقى العمل الكثير من الانتقادات بسبب رتابة الأحداث، وعدم وجود قصة واضحة، كما حظيت الحلقة الأخيرة بالنسبة الكبرى من الانتقادات وذلك لانتهائها بأحداث صادمة من أجل تشجيع الجمهور على متابعة الجزء الثاني من العمل.

وانتقد الجمهور اعتماد صناع العمل على وجود جزء ثان؛ ما تسبب بوجود العديد من الأحداث والتفاصيل المملة، والاهتمام بالحلقة الأخيرة فقط.

وعلق البعض أن المخرج مأمون الملا لا يريد الخروج من عباءة الأجزاء التي اتبعها في مسلسل البيئة الشامي الشهير "باب الحارة" الذي وصل إلى 10 أجزاء تم عرضها سابقًا، مع الاستعداد لتصوير جزأين جديدين.

ومن جانبه غاب الفنان أيمن رضا عن الموسم الرمضاني الماضي، بعدما شارك في الموسم ماقبل الماضي في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب".