هل أصيب محمد عبده بكورونا؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول العديد من محبي فنان العرب محمد عبده خبر إصابته بفايروس كورونا المستجد، لاسيما بعد أن روجت بعض الحسابات في "تويتر" وغيره أنباء إصابته، وذلك بعد تداول فيديو له وهو يرتدي الكمامة داخل أحد الفنادق بجدة، لكن تبين أنها شائعة.

وفسر مروجو الخبر أن فنان العرب يتواجد داخل أحد الفنادق لتطبيق الحجر الصحي عليه، إلا أن نجله عبدالرحمن سرعان ما ظهر وغرّد قائلاً: "أبوي بخير وجالس معانا".

وأشارت مصادر إلى أن الفيديو المتداول كان لحظة دخوله الفندق لإجراء البروفات على حفلته الأخيرة التي أقيمت "أونلاين".

ويعد محمد عبده من أكثر الفنانين عرضة للشائعات وبشكل شبه مستمر، فتمحورت شائعاته حول المرض والموت، ولكن سرعان ما يظهر النفي، وهي الميزة التي يتميز بها محبو محمد عبده، سواء كان ذلك من خلال أبنائه أو المقربين منه.

وكان من أشهر تعليقاته على شائعة وفاته حينما قال: "الشائعات التي تطارد الفنانين يكون هدفها الإثارة والشهرة ولكن أكثر ما احزنني هو شائعة وفاتي، ومن كثرتها أصبحت أخاف أن أموت فعلاً ولا أجد من يحضر جنازتي بعد أن يعتقد الناس أنها مجرد شائعة".

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وأصبحت الشائعات التي تنطلق بين الحين والآخر تمثل كابوسا مستمرا وعرضا لا ينتهي لفنان العرب، ولم يسلم منها وهي التي أصبحت تتكرر بشكل دوري، ويعطي مرض الفنان أو تقدمه في العمر، الفرصة لتصديق مثل هذه الشائعات خاصة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يسارعون بالتعبير عن حزنهم، وتغيير صورهم الشخصية ووضع صوره أو صور الألبومات الخاصة به.

ولكن ما يميز محمد عبده عن غيره بانه لم يرفع قضية ضد المتسبب في ترويج الشائعة، وهي ميزة يراها البعض أنها انعكست عليها سلبًا، وأصبح مروجو الشائعات يتعاطون ذلك دون خوف من عقاب أو شكوى.