أحمد زاهر: ياسر جلال أعجب بابنتي بـ"الجيم".. وأنا قعدت 20 يوما تريندا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان المصري أحمد زاهر تفاصيل مشاركة ابنته ليلى في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال بعد غيابها طوال السنوات الماضية عن الظهور في الأعمال الفنية.

وقال زاهر في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": "ليست لي علاقة تمامًا بمشاركة ليلى مع ياسر جلال في الفتوة، الأمر برمته يعود إلى ياسر الذي اختارها بنفسه للعب دور ابنته في المسلسل".

وأضاف: "أنا وياسر جلال نتدرب في نفس الجيم منذ عام ونصف، وفي الفترة التي سبقت تصوير المسلسل، كانت ابنتي ليلى تأتي معي فتعرف عليها وأحبها مثل ابنته ثم أخذ رأيي في أنه يريدها معه في المسلسل ووافقت".

وأردف: "لم أقل له مثلا يا صديقي خذ ابنتي معك في المسلسل، ولم أتوسط نهائيًا في الأمر، وسعيد جدًا بأنها ظهرت في عمل ليس لي علاقة به".

وأكمل: "كنت أعلم جيدًا أنها لو ظهرت في مسلسل أنا أشارك فيه، سيقول البعض إنني توسطت لمشاركتها، وأنا ليس لي علاقة على الإطلاق بتواجدها في الفتوة، وكنت أريد أن تعمل بعيدة عني وتعتمد على نفسها حتى لا يقال إنها تظهر من أجل والدها، هي موهوبة وحدها دون مساعدة مني".

وعن أدائها في المسلسل الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في دراما رمضان الماضي، قال: "المفروض نسأل الناس رأيهم إيه مش أنا، لإني لو قلت رأيي هيتقال إني بطبل لبنتي، بس أنا فخور بيها وكانت عاملة اللي عليها وزيادة، بالذات في الحلقات الأخيرة عملت مشاهد رائعة، والحمدلله على السوشيال ميديا كل الناس بيشيدوا بيها".

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وأردفت: "عملت مداخلة هاتفية مع ليمس الحديدي وقالت لي إن في خبير سوشيال ميديا قال إن أنا كنت أعلى معدل بحث على جوجل، وبنتي في المركز التاني".

وبسؤاله عن إمكانية التعاون مع ابنته في عمل فني، قال: "أكيد لو ينفع أمثل معاها هنعمل كده، بس زي ما قلت أنا مبسوط إنها بدأت ترجع تمثل تاني بعيد عني".

وعن ردود الفعل على مسلسل "البرنس" الذي شارك في بطولته وحقق نجاحًا منقطع النظير، قال: "كنت أتوقع النجاح ولكن لم أتوقع تفاعل الجمهور بهذا الشكل، الموضوع يبدأ من السيناريو الذي كان رهيبَا، ومحمد سامي هو المخرج والكاتب، وكل هذه العوامل تؤدي إلى النجاح".

وأكمل: "محدش كان يتوقع إن البرنس يكون مسلسل الشارع العربي، أنا قعدت 20 يوم تريند أول في تويتر مصر بعد ما تخلص الحلقة علطول، وكنت تريند باسمي أحمد زاهر وبفتحي شخصيتي في المسلسل".

وعن ظهوره في فيديوهات "تيك توك" مع ابنته ليلى، آخرها عندما قلد الشيخ المصري مبروك عطية، قال: "أنا بحب الشيخ مبروك جدًا وبيموتني ضحك، هو دمه خفيف وبحب تعليقاته وكويس والله إن الفيديوهات الي بنعملها دمها خفيف وعجبت الناس".