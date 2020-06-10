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شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس تتبع أحدث خطوط "الموضة"..تظهر بقناع مضحك في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تستطع النجمة العالمية مايلي سايروس أن تتخلي عن لفت الأنظار حتي بأبسط تفاصيل حياتها ، و هو ما اثبتته النجمة الشهيرة بظهورها مع صديقها كودي سيمبسون البالغ من العمر ( 23 سنة ) خلال توجههما للتسوق معا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الإمريكية .
مايلي و صديقها كودي سيمبسون
ظهرت مايلي سايروس البالغة من العمر ( 27 عاما ) مرتديه ملابس " كاجوال " بسيطة إلا أنها لفتت الأنظار بارتدائها " قناع " غطي جزء كبير من وجهها خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " و كان هذا لقناع يحمل العديد من الرسوم الكرتون وفم يبتسم و كأنه فم مايلي نفسها .
مايلي و صديقها كودي سيمبسون ذو الـ 23 سنة
يذكر أن مايلي سايروس قامت مؤخرا بإخراج الكليب الأخير لكودي سيمبسون والذي يحمل اسم "Captain's Dance With The Devil" و الذي اطلقه كودي في 21 مايو الماضي علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " و لم يحقق الكليب أي نجاح حتي الآن ، و قد أشار موقع " بيلبورد " أن الكليب تم تصويره في المنزل حيث يتواجد كودي سيمبسون بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid-19" .
مايلي و صديقها كودي سيمبسون ذو الـ 23 سنة
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