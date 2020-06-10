شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أسود.. رانيا يوسف تستمع بالأجازة الصيفية فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، وظهرت رانيا بفستان أسود مثير عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت لها الفنانة لقاء الخميسى، قائلة:" القمر لما يطلع الصبح".



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وفى سياق مختلف يعمل حاليا صناع فريق عمل مسلسل "الآنسة فرح" للفنانة رانيا يوسف على تحضيرات الجزء الثانى منه للبدء فى تصويره، وعرضه خلال الموسم الشتوى المقبل، بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول، حيث كان من المفترض انطلاق تصويره قبل موسم رمضان، ولكن انتشار فيروس كورونا أجل تصويره.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

المسلسل تدور أحداثه حول فرح والتى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل كنادلة لدى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتصبح حامل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبى الذى تم اقتباس أحداثه منه.