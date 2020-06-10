شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني: كن فخوراً بأقل إنجاز صنعته ولا تهتم برأي الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم اللبناني عاصي الحلاني، نصيحة إلى جمهوره يطالبهم فيها بالافتخار بما انجزوه في حياتهم ولا يعطون الفرصة لأحد للتقليل مما فعلوه في حياتهم، وغرد عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "كن ممتناً لنفسك دائماً على صمودك. كن فخوراً بأقل إنجاز صنعته ولا تهتم لرأي الناس.. مهما كنت تشعر بالخوف من مستقبلك مهما كان ألمك من واقعك لا تخف ان كان الله معك فمن عليك".

وكان قد قررالمطرب اللبناني عاصي الحلاني تأجيل طرح ألبومه الجديد لعدة أسباب، الأول فيروس كورونا والذى هدد جميع الأنشطة الفنية خلال الفترة الأخيرة، أما السبب الثانى هو الأوضاع اللبنانية التى تمر بها البلاد هناك، أما السبب الثالث رغبته فى إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الألبوم، حيث سيضم أغنيتين جديدتين وحذف بدلا منهما أغانى أخرى تم اختيارها من قبل، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل نهائي في أواخر العام الجارى.



عاصى الحلانى

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من جانب آخر، انتهي المطرب اللبنانى عاصي الحلاني من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسى، لم يستقر علي اسمها حتي الآن، وهى من كلمات وألحان حسن عيسى، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ويقدمها صباغ بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور عاصي بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

في سياق أخري يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة.