شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة تؤكد شفائها..إيمان العاصى تكشف عن نتيجة آخر مسحة أجرتها لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إيمان العاصى جمهورها بصورة لآخر مسحة لفيروس كورونا أجرتها والتي تؤكد سلبية حالتها، عبر خاصية ستوري بحسابها علي موقع "انستجرام"، والتي أجرتها يوم 29 مايو الماضى في مستشفي 6 أكتوبر المركزي التابعة لوزارة الصحة، لتؤكد على شفائها تماما من الفيروس.





وكانت الفنانة إيمان العاصى قد كشفت عن معاناتها مع فيروس كورونا، والذى أصيبت به مؤخرا، وقامت بعزل نفسها فى المنزل بعيدا عن أهلها وابنتها، حيث ظهرت فى فيديو عبر "انستجرام، وكشفت عن مأساتها مع المرض، حيث قالت إيمان، "بطمن الناس عليا واللى حاولوا يطمنوا عليا بسبب فيروس كورونا... النهاردة 9 يونيو 2020 ..

اكتشفت إن نتيجة تحليلى إيجابى .. آخر يوم رمضان .. وعملت بعدها تحليل تبع وزارة الصحة 29 مايو .. وطلع سلبى.. وعملت بعدها 3 تحاليل طلعوا سلبى .. كل أهل بيتى وكل المخالطين ليا كلمتهم وعملوا تحاليل وطلعوا سلبى .. كان أهم تحليل ليا اللى داخل وزارة الصحة المصرية .. اللى هتأكد منه بنسبة 100 % .. وفضلت عازلة نفسى لمدة 15 يوما .. بنصح أى بنى آدم يسمع كلمة إيجابى دلوقتى أنه يهدا لأن التوتر والضعف بيضعف المناعة لأنى عشت مأساة نفسية تتلخص فى بنتى وأهلى".

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وتابعت، "مشيت بنتى وقعدت فى العزل لأنى مش عارفة أعمل ايه وبنتى وحشتنى وكنا بنتكلم فيديو كول وبنعيط .. وده كان حافز رهيب ليا وأنى ابقى قوية واعدى الأزمة والحمد لله عدتها من أكتر من 10 أيام".

وأضافت:"أنا بعمل الفيديو ده علشان الناس ماتخاقش يقولوا إن كان عندهم كورونا وخفوا .. الموضوع مافيهوش عار .. اكتشفت أن الناس بتقول ديه إيمان كان عندها كورونا ونزلت الشارع .. أنا متعافية وسمعت أن بلازما متعافى الكورونا .. تعتبر علاج وتساعد .. يعنى أنا دلوقتى أقدر أساعد .. أنا خفيت وبنتى بتنام فى حضنى".

وأكدت "عشت مأساة صعبة وماينفعش أنه بعد ما ربنا يكرمنى وأتعافى وأشوف أهلى ومبسوطة أن عديت المرحلة ديه أن الناس تتعامل معايا على أساس أنى لسه مريضة وخوف وحذر .. انا ماعنديش أعراض .. كل الأعراض راحت وماكنش عندي غير فقدان الشم والتذوق وعملت 3 تحاليل وطلع سلبى .. ياريت الناس تبقى رحيمة بالمتعافين".