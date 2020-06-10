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شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة تكشف عن كدمة كبيرة فى قدمها وتعلق: ركبتى المسكينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة بسمة، عن إصابة قوية فى قدميها، حيث نشرت، عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، حيث نشرت بسمة الصورة، وعلقت عليها قائلة، "ركبتى المسكينة"، حيث لم توضح بسمة سبب الإصابة، هل كانت أثناء تصوير عمل فنى، أم أنها أصيبت فى المنزل أو الشارع.
بسمة على انستجرام
وكانت بسمة قد استعادت ذكريات طفولتها بصورة قديمة لها، عبر "انستجرام"، حيث ظهرت وهي تلعب معلقة على الصورة قائلة: " لما الواحد يدعيه في صور زمان ويلاقى فرحة وتفاؤل وامل في بكرة"، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة .
وفى تصريحات سابقة للفنانة بسمة، قالت إن عودتها بعد الغياب أثر عليها، معلقة:"جزء من الشغلانة اللى بعيد عن العين بعيد عن القلب"، موضحة أنها نضجت فى هذه السنوات".
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