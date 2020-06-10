شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض مسلسلها الجديد The Politician .. جوينيث بالترو مع زوجها بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة جوينيث بالترو على اتخاذ كافة الإجراءات من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، كما اعتادت علي نشر الوعي من خلال فيديوهات عبر السوشيال ميديا حثت فيها متابعيها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبالتالي لم يكن غريباً عليها الظهور دائماً بواسطة الكمامة، بالإضافة إلي التباعد الاجتماعي حيث تحرص مع زوجها على وجود مسافة بينهما أثناء السير مثلما جاء في تقرير نشره موقع الديلي ميل مؤخراً، والذى أكد أن النجمة الشهيرة تلتزم بالإجراءات بمنتهي الجدية، وتحاول أن تضرب المثل لمتابعيها في كل مناسبة تظهر بها.



بالترو أثناء سيرها مع زوجها لا تمسك بيده أو تكون قريبة منه بالقدر الكافي

على جانب آخر يأتي ظهور النجمة جوينيث بالترو قبل أيام من عرض أحدث مسلسلاتها علي واحدة من المنصات الرقمية حول العالم، وهو مسلسل " «The Politician» الذى سيعرض هذا الشهر، والتي تدور قصته حول صبى ثرى قادم من كاليفورنيا يدعى «بايتون هوبارت»، ويحلم بأن يصبح يوما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية منذ أن كان فى السابعة من عمره، ولكن يجب عليه أولا أن يتغلب على المعارك والألاعيب السياسية فى مدرسته الثانوية والفوز بانتخابات رئاسة الصف، وهزيمة زملائه فى الصف دون أن يتخلى عن أخلاقه ومبادئه، ثم الالتحاق بجامعة هارفارد.

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جوينيث بالترو وزوجها

المسلسل من تأليف ريان ميرفى، براد فالتشوك، إين برينن، وبطولة كل من بين بلات، جوينيث بالترو، جيسيكا لانج، جوديث لايت، بيت ميدلر، لوسى بوينتون، زوى داتش، جوليا شلابفر، لورا دريفوس، ثيو جيرماين، راين جونز، بوب بالابان، ديفيد كورنسويت، بنجامين باريت.

وقد فاز الجزء الأول من المسلسل بجائزتى جولدن جلوب كأفضل مسلسل تلفزيونى، وأفضل ممثل للنجم بين بلات.