شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعاونهما فى "الكنز".. روبى مع محمد رمضان فى فيلمه القادم "بطل عادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة روبى لفيلم "بطل عادى" للنجم محمد رمضان للمخرج ماندو العدل، لتجسد دور البطولة النسائية أمامه، وينتظر صناع العمل خروج سيناريوالفيلم من الرقابة وعودة استئناف تصويره مرة أخرى في الديكورات الخاصة بالعمل.

ويعد فيلم "بطل عادى" التعاون الثانى بين روبى ومحمد رمضان، بعد فيلم "الكنز" قصة وإخراج شريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، ويضم عددا ضخما من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، هيثم أحمد زكى، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، عبد العزيز مخيون، نهى عابدين ومحيى إسماعيل.

ومن ناحية أخرى انتهت روبى من تصوير مشاهدها في فيلم "كيرة والجن"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز من إخراج مروان حامد ووضعت شركة سينرجى فيلمز، خطة إنتاجية محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة ويعد الفيلم من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 وقد انطلق التصوير الشهور الماضية في ديكور خاص بأستوديو النحاس، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.

وتشارك روبي حاليا فى فيلم "حلم سوسن" إلى جانب أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، والذى انطلق تصوير أول مشاهده الأيام الماضية فى مدينة الإنتاج الإعلامي.